Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve folyo ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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