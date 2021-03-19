Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri 'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı