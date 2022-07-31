Narkotik köpek timi eşliğinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 612 gram Afgan macunu ve 94 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Kaynak: AA

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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