Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

31.07.2022 13:18
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Narkotik köpek timi eşliğinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 612 gram Afgan macunu ve 94 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Suriye uyruklu H.A. ve A.M, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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