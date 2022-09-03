Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.A'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada, bin 27 uyuşturucu hap, 1 kilo 15 gram Afgan macunu, 4 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.