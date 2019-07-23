Son Dakika Haberleri: Kayseri'de düzensiz göçle mücadele
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Kayseri'de düzensiz göçle mücadele

34 dakika önce

Kayseri'de düzensiz göçle ilgili 6 ayda 375 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de düzensiz göçle mücadele, System.String[]
Kayseri'de düzensiz göçle ilgili 6 ayda 375 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadele kapsamında yaklaşık 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda, 201'i Afganistan, 13'ü Bangladeş, 19'u İran, 78'i Pakistan, 35'i Suriye, 26'sı faklı ülkelerden olmak üzere 375 düzensiz göçmen yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem yapıldı.
Düzensiz göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Bangladeş, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:39 Kaynak: AA
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