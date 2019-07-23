Kayseri'de düzensiz göçle mücadele
34 dakika önce
Kayseri'de düzensiz göçle ilgili 6 ayda 375 düzensiz göçmen yakalandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:39 Kaynak: AA
'de düzensiz göçle ilgili 6 ayda 375 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, düzensiz göçle mücadele kapsamında yaklaşık 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda, 201'i Afganistan
, 13'ü Bangladeş
, 19'u İran
, 78'i Pakistan
, 35'i Suriye
, 26'sı faklı ülkelerden olmak üzere 375 düzensiz göçmen yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem yapıldı.
Düzensiz göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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