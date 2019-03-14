Kayseri'de Düzensiz Göçmen Yakalanması
28 dakika önce
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA
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