Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Düzensiz Göçmen Yakalanması

Kayseri'de Düzensiz Göçmen Yakalanması

28 dakika önce

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Düzensiz Göçmen Yakalanması, System.String[]
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Türkiye, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Kayseri, Güncel
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