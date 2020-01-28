Kayseri'de Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu iddia edilen iki sanık hakim karşısında - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye ve Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu iddia edilen Irak uyruklu iki sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mohammed Dhajer Talab, Mohammed Mahmood Mohammed ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Talab, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, yaklaşık 3 yıl önce kaçak yollarla Kayseri'ye geldiğini söyledi.

DEAŞ'tan kaçtığını öne süren Talab, şunları anlattı:

" Türkiye'ye gelmeden önce Musul'da yaşıyordum. DEAŞ'la hiçbir bağlantım olmadı. Irak'tan, DEAŞ'tan dolayı kaçtım. Musul'da yazın buz, kışın et sattığım bir iş yerim vardı. DEAŞ'lılar cuma vakti dükkanlarımızı kapatır, kendilerinin oldukları camilere bizi götürürdü. Bana ilmim yüksek olduğundan Ebu Haris derlerdi. Örgütün kullanmış olduğu Telegram programını öylesine indirdim. Çok kullanmadım, 15 gün kullanıp geri sildim. Türkiye'de hacamat işi yapıyordum. Benimle beraber yargılanan diğer sanığı Türkiye'de tanıdım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum."

Sanık Mohammed de jandarmadaki ifadesinde, "Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümüyle bu örgütün yıkılmayacak" dediğinin hatırlatılması üzerine, bu söylemini yalanlayarak, DEAŞ'la bir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Türkiye'ye yasal yollarla girdiğini kaydeden Mohammed, "7 yıl önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'nin Humus şehrinde yaşıyordum. Elbise dükkanım vardı. Benim DEAŞ'la ilgili bir bağlantım olmadı. Benim Bağdadi ile bir akrabalığım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Abbasi aşiretindenim." diye konuştu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen ve başka suçtan tutuklu Suriye uyruklu M.D. ise sanıkları Türkiye'de tanıdığını belirterek, "Sanık Mohammed ile önceden alışverişim oldu. 2 yıl önce buluştuğumuz zaman onlar Irak'taki zulümden biz de Suriyeli olduğumuzdan dolayı Suriye'deki zulümden konuştuk." ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, ara mütalaasında, sanıkların üzerine atılı suçların değişebileceğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların kaçma ihtimali üzerine tutukluluklarının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle DEAŞ'ın bitmediğini anlatmak ve örgütü yeninden canlandırmak amacıyla Kayseri'de toplantı yaptıkları iddiasıyla 19 Aralık 2019'da Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda el-Bağdadi'nin akrabası olan Irak uyruklu Mohammed Dhajer Talab ile Mohammed Mahmood Mohammed gözaltına alınıp tutuklanmıştı.