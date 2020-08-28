Kayseri'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Kayseri'de hayırsever Kadriye Güner'in yaptıracağı 8 derslikli ilkokulun protokolü imzalandı.

Vali Şehmus Günaydın, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza töreninde, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'ne hayırsever Kadriye Güner tarafından yaptırılacak 8 derslikli ilkokulun protokolü için bir araya geldiklerini belirtti.

Kayseri'de birçok alanda hayırsever insanlarının katkısına şahit olunduğunu dile getiren Günaydın, Kadriye Güner'in şahsında tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Günaydın, Kayseri'de hayırseverler sayesinde daha iyisini, daha güzelini yapmak için avantajlı bir konumda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eğitim kalitemizi yükseltiyor, fiziki şartlarımızı iyileştiriyor ve sınıflarımızın mevcudunu azaltıyoruz. Bunlar hep hayırseverlerimizin yapmış olduğu eğitim yatırımları sayesinde oluyor. Bundan birkaç ay önce 11 okulumuzun protokolünü yaptık. Bu okulların da bir kısmının yapımına başladık. Hayırseverlerimiz henüz okulların yapımı bitmeden yenisini yaptırmak için bizlerden arsa talebinde bulunuyorlar. Hayırseverlere çok şey borçluyuz. Kayseri'nin her köşesinde hayırseverlerimizin yaptığı okullarımız, camilerimiz, sağlık ocaklarımız ve birçok alanda yatırımlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kadriye Güner 8 derslikli "Hüseyin-Kadriye Güner İlkokulu" nun yapımına ilişkin protokolü imzaladı.