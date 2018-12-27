Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kayseri'nin Sarız, Yahyalı ve Tomarza ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kayseri
'nin Sarız
, Yahyalı
ve Tomarza
ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kentte dün geceden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan tipi de yolların kapanmasına neden oluyor.
Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarız, Yahyalı ve Tomarza'da ilk ve orta öğrenim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:33 Kaynak: AA
Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi
Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı
Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi