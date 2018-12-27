Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kayseri'nin Sarız, Yahyalı ve Tomarza ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kayseri'nin Sarız, Yahyalı ve Tomarza ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün geceden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan tipi de yolların kapanmasına neden oluyor.

Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarız, Yahyalı ve Tomarza'da ilk ve orta öğrenim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:33 Kaynak: AA

Tomarza, Yahyalı, Sarız, Kayseri, Güncel
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