Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

Kayseri'nin merkez ilçelerindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kayseri'nin merkez ilçelerindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabahtan itibaren etki olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları öğleden sonra tatil edildi.

Diğer ilçelerde kaymakamlıkların değerlendirme yapacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Melikgazi, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:25:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]