Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

Kayseri'nin merkez ilçelerindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

Kayseri'nin merkez ilçelerindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabahtan itibaren etki olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları öğleden sonra tatil edildi.



Diğer ilçelerde kaymakamlıkların değerlendirme yapacağı öğrenildi.

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