Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kayseri'de eğitime kar engeliKayseri'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra okullar yarım gün süreyle tatil edildi.
Kayseri
'de eğitime kar engeli
Kayseri'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra okullar yarım gün süreyle tatil edildi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kar nedeniyle ilk olarak Melikgazi
, Kocasinan
, Talas
ve Hacılar
ilçelerinde eğitim öğretime yarım gün ara verildiğini açıkladı. Valilik daha sonra kent genelindeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini duyurdu.
Kar tatili sonrası öğrenciler karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da şemsiyeleri ile kardan korunmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele araçları ise, kent genelindeki yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarına kadar kentte devam edeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:48 Kaynak: DHA
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