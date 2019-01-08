Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

13 dakika önce

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sabahtan itibaren etki olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları 9 Ocak Çarşamba tatil edildi.

Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor

Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı Köpeklerin Liseli Öğrenciyi Öldürdüğü İlçede Vatandaşlar Sokakta Sopayla Geziyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 19:48:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]