Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
13 dakika önce
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kayseri
'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sabahtan itibaren etki olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları 9 Ocak Çarşamba
tatil edildi.
Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:35 Kaynak: AA
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