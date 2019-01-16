Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kayseri'de kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime ara verildi.
Kayseri
'de kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime ara verildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları tatil edildi.
Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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