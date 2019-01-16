Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kayseri'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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Kayseri'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimizde 16.01.2019 Çarşamba günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." denildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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