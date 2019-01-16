Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kayseri'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kayseri
'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimizde 16.01.2019 Çarşamba
günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." denildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: İHA
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