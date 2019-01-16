Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.
Kayseri
'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan
, Melikgazi
, Talas
ve Hacılar
'da taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.
Ayrıca, Develi
, Yahyalı
, Bünyan
, İncesu
, Pınarbaşı, Tomarza
, Yeşilhisar
, Sarıoğlan
, Sarız
, Akkışla
, Felahiye
ve Özvatan
ilçelerinde okullar tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00 Kaynak: AA
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