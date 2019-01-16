Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Hacılar, Kayseri, Güncel
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