Kayseri'de eğitime kar engeli - Son Dakika

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Şehmus Günaydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kayseri merkez ve bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Günaydın açıklamasın devamında, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde ( Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri) 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.Paylaşım sonrası öğrenciler sosyal medyadan Vali Günaydın'a teşekkür etti.