Kayseri'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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Kayseri'de eğitime kar engeli

6 saat önce

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Şehmus Günaydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kayseri merkez ve bazı ilçelerde  kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Günaydın açıklamasın devamında, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde ( Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri) 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.Paylaşım sonrası öğrenciler sosyal medyadan Vali Günaydın'a teşekkür etti.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:39 Kaynak: DHA
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