Kayseri'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Kayseri ve bazı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı ve Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiğini bildirdi.

Engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirten Günaydın, diğer ilçelerdeki durumun kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler, sosyal medyadan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a gülümseten mesajlar göndermişti.