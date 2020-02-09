Kayseri'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Kayseri ve bazı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiğini bildirdi.

Engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirten Günaydın, diğer ilçelerdeki durumun kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Şubat Pazartesi aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle ERÜ'de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıklamıştı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler, sosyal medyadan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a gülümseten mesajlar göndermişti.