Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Eğitime Kar Engeli (2)

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli (2)

1 saat önce

YARIN DA TATİLKayseri'de etkili olan kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli (2), System.String[]
YARIN DA TATİL

Kayseri'de etkili olan kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle bugün öğleden sonra eğitime ara verilen kentte, yarın da okulların tatil edildiği açıklandı. Engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:10 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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