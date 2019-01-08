Kayseri'de Eğitime Kar Engeli (2)
1 saat önce
YARIN DA TATİLKayseri'de etkili olan kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
YARIN DA TATİL Kayseri
'de etkili olan kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Sabah
saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle bugün öğleden sonra eğitime ara verilen kentte, yarın da okulların tatil edildiği açıklandı. Engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:10 Kaynak: DHA
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