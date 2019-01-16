Kayseri'de Eğitime 'Kar' Tatili
1 saat önce
KAYSERİ'de, beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, kamuda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün izinli sayıldı.
KAYSERİ'de, beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, kamuda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün izinli sayıldı.
Vali Şehmus Günaydın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimizde 16.01.2019 Çarşamba
günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" dedi. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:03 Kaynak: DHA
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