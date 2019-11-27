Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı"
Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı' - Son Dakika

Kayseri'de "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı"

6 saat önce

Kayseri'de Tanfer Dinler'in konuşmacı olarak katıldığı "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı" düzenlendi.

Kayseri'de

Kayseri'de Tanfer Dinler'in konuşmacı olarak katıldığı "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı" düzenlendi.

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Genç TEMA Kulübü'nün düzenlediği, Erciyes Koleji ile ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonlarında düzenlenen "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı"na çok sayıda TEMA gönüllüsü katıldı.

Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek, TEMA Vakfı faaliyetlerini ilgiyle takip ettiklerini, bu tür konferansların öğrencilerin gelişimi ve derslere motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Aynı gün ERÜ İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesinde yapılan ikinci konferansa da yine çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. ERÜ

Genç TEMA Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hamalosmanoğlu'nun açılış konuşmasını

yaptığı konferans büyük ilgi gördü.

Hamalosmanoğlu yaptığı konuşmada duayen yaşam koçu Tanfer

Dinler'in gençlerle buluşmasına vesile oldukları için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.


TEMA Vakfı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehtap Kızılkaya da TEMA genel merkezi olarak

gençlerin çevre bilincini artırmak için bu tür söyleşileri desteklediklerini kaydederek, konferansı


düzenleyenlere teşekkür etti.

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Öğr. Gör. Abdulkadir Dağlı ise birçok projeyi il olarak hayata geçirdikleri için ilçe gönüllü sorumlularına ve Genç

TEMA öğrencilerine teşekkür etti.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:05:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]