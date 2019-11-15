Son Dakika Haberleri: Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler yemin etti
Son Dakika Güncel Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler yemin etti - Son Dakika

Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler yemin etti

6 saat önce

Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan 85 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.

Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler yemin etti, System.String[]

Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan 85 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, askerler, Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti ve birliğe ilk teslim olan er Günbir Kasap yaş kütüğüne plaket çaktı.

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, yaptığı konuşmada, askerlikte yemin etmenin çok büyük bir yeri olduğunu söyledi.

Yemin eden askerlerin canıyla ve kanıyla ülkesine söz verdiğini vurgulayan Çelik, "Burada askerliğin temel kanunlarını öğrendiniz. Komutanlarınız sizlere ordunun ve milletin bölünmez bir bütün olduğunu öğrettiler. Ettiğiniz yemin Türk milleti adına kutlu olsun. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek evlatlarının bu mutlu gününde yanlarında olan ailelerimize şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Törenin ardından askerler aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

Jandarma, bedelli, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi
Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık Jandarma, kadın bomba imha uzmanının çalışma anı görüntülerini paylaştı Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:08:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler yemin etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]