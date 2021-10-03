Kayseri'de ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde ehliyetsiz sürücünün, ailesinden izinsiz aldığı otomobille kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Endürlük Caddesi'nde seyreden A.E. idaresindeki 38 YD 939 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.Y, V.Y, H.A. ve B.A. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili ailesinden izinsiz aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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