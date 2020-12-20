Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 6 bin 485 TL ceza - Son Dakika

Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 6 bin 485 TL ceza
20.12.2020 01:38
KAYSERİ'de, kısıtlamada yakalanan ve ehliyetsiz araç kullanan alkollü sürücüye 6 bin 485 TL para cezası kesildi.
KAYSERİ'de, kısıtlamada yakalanan ve ehliyetsiz araç kullanan alkollü sürücüye 6 bin 485 TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda denetim yapan ekipler, H.Ç. yönetimindeki 42 DFL 33 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrolde H.Ç.'nin 96 promil alkollü olduğu belirlendi.Öte yandan, ehliyeti de olmadığı belirlenen alkollü sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 6 bin 485 TL ceza kesildi.
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