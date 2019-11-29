Kayseri'de ekim ayında 195 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Kayseri'de ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat azaldı, ithalat arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açkılandı.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri'de, ihracat ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 195 milyon 393 bin dolar, ithalat yüzde 13,9 artarak 90 milyon 955 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre ise Kayseri'de ihracat yüzde 3,3 artarken, ithalat yüzde 6,8 azaldı.