Kayseri'de ekipler, yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşmaya çalışıyor - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor.
İnderesi Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Adem Sapmaz, yoğun kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla eşi ve 2 çocuğuyla yayladaki evinde mahsur kaldı.
Ailenin yetkilileri arayarak yardım talebinde bulunmasının ardından jandarma ve sağlık ekipleri yola çıktı.
Paletli ambulansla yola çıkan ekipler, aileye ulaşmaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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