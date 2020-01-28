Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı

7 saat önce

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bu sabah Kocasinan ilçesinde yaptığı operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Yetkililer, yakalanan iki zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

El Nusra, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
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