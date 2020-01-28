Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bu sabah Kocasinan ilçesinde yaptığı operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Yetkililer, yakalanan iki zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ