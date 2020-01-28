Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı
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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bu sabah Kocasinan ilçesinde yaptığı operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, yakalanan iki zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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