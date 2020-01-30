Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
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Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2)

6 saat önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


El Nusra, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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