Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

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Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2)
6 saat önce
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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