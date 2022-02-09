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Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika

Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor

09.02.2022 15:24
Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda ele geçirilen ve çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda ele geçirilen ve çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, operasyonda ele geçirilen bisiklet, televizyon, beyaz eşya, bebek arabası ve tekerlekli sandalye gibi yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzemeyi emniyet müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim ediyor. Çalıntı malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Çalıntı bisikletini teslim alan Dilek Nazlı, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu söyledi.

Emniyet yetkililerine teşekkür eden Nazlı, "2020 yılının 6. ayında Serçeönü Mahallesi'nde kilitli haldeki bisikletim çalınmıştı. Durumu emniyete bildirdiğimizde bize haber edeceklerini söylemişlerdi. Açıkçası umudumuzu kesmiştik ama bugün eşime telefon geldi. Sağ olsun emniyetimizden yoksa biz umudumuzu kesmiştik. Bisikletimizin peşini biz bırakmıştık ama emniyetimiz bırakmadı. Emniyet çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok iyilerdi." dedi.

Bu arada gözaltına alınan hırsızlık zanlısı E.Y'nin (72) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polisin, dün, 10 ekip ve 40 polisin katılımıyla bir kişiye ait 4 depo ve iş yerine düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilmiş, bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor
Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor
Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor
Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor

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Emniyet Müdürlüğü, Kamyonet, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika
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