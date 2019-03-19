Kayseri'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Büyükçakır Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında çalışan Ali Zeytin (40), elindeki malzemenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeytin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Zeytin'in cenazesi, incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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