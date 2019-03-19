Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Kayseri'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

1 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Büyükçakır Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında çalışan Ali Zeytin (40), elindeki malzemenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeytin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zeytin'in cenazesi, incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Zeytin, Yahyalı, İşçi, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcılık Çetesinin Lideri, Vergi Rekortmeni Olmuş Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:15:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]