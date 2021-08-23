Kayseri'de elektrik panosu çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de elektrik panosu çalan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de girdikleri bir depodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de girdikleri bir depodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, bir deponun önünde durumundan şüphelendikleri otomobili kontrol etmek istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, depodan çalınan elektrik panosu, yaklaşık 40 metrelik bakır kablo, kapı otomatiği, sac malzemesi ve depoda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., S.T. ve İ.B. gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve S.T. tutuklanırken, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Son Dakika

Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth, Real Sociedad'da

200 bin TL değerinde bakır çalan hırsızların polisi arayan vatandaşa sözleri pes dedirtti: Bir şey olmaz abla

Aslan 2'de 2 için sahada! Galatasaray-Hatayspor maçı başladı

Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi

Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım kadını hayata bağladı

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi

Tanesi 5 liradan satılıyor! Tarlaya her girdiklerinde en az 200 meyve çalan hırsızlar üreticileri isyan ettirdi

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları