Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı - Son Dakika
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Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

25.06.2022 14:37
Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı

Kayseri'de demiryolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan katener hattındaki tele takılan kara leylek, kurtarılarak hayvanat bahçesine teslim edildi.

Kayseri'de demiryolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan katener hattındaki tele takılan kara leylek, kurtarılarak hayvanat bahçesine teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, Karagöz-Yeniçubuk arası 472. kilometrede bir kara leyleğin katener hattında tele takıldığını gördü.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenilen leylek, demiryolları çalışanları tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Leylek, tedavi ve bakımı için Kayseri Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de elektrik teline takılan kara leyleği demiryolu çalışanları kurtardı - Son Dakika
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