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Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi - Son Dakika

Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi

05.12.2021 16:14
Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin elektrikli otobüsleriyle 2 yılda 395 bin lira yakıt tasarrufu sağlandığı, 103 ton karbondioksit salımının önüne geçildiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin elektrikli otobüsleriyle 2 yılda 395 bin lira yakıt tasarrufu sağlandığı, 103 ton karbondioksit salımının önüne geçildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu taşımada tasarrufa yönelik uygulamalar kapsamında 2019 yılında hizmete giren elektrikli otobüsler, gerek çevre kirliliğiyle mücadeleye gerekse yakıt maliyetlerinin düşürülmesine önemli katkı sağlıyor.

Elektrikli otobüslerle 130 bin 500 kilometre kat edilen yollarda 395 bin lira yakıt tasarrufu gerçekleştirilirken 103 ton karbondioksit salımı da önlendi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığının enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesi doğrultusunda "akıllı şehir" uygulamaları ile şehrin birçok noktasında akıllı sulama, LED'li aydınlatma ve akıllı kavşak projeleri yürütülüyor.

Belediyenin bitkisel atıklardan gübre üretme projesi ile de ekonomiye katkı sunuluyor.

Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi
Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi
Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi - Son Dakika
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