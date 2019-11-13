Son Dakika Haberleri: Kayseri'de elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel ele geçirildi
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Kayseri'de elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel ele geçirildi

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde, biri kuş figürlü 3 heykel, çok sayıda elmas, değerli taş, tabanca ve tüfek bulundu.

Operasyonda, S.K. ile Irak vatandaşı S.S.J. ve İngiltere vatandaşı K.K.O. gözaltına alındı.

İnceleme sonucunda, elmas işlemeli ve altın kaplama olduğu belirlenen 2 heykelin yaklaşık 1 milyon avro değerinde olduğu tespit edildi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:52 Kaynak: AA
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Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi
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