Emanetçiye teslim edilen oto teybinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kayseri'de terminalde emanetçiye teslim edilen oto teybinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucunun oto teybine gizlendiğini ve bir yolcu otobüsüne emanet olarak verildiğini belirleyen ekipler, teybi terminaldeki emanetçiden almaya çalışan zanlıları suçüstü yakaladı. Teybin içerisinde 114 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan F.G. ve Ü.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.