Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi - Son Dakika
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Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi

29.04.2022 18:58

Kayseri'de trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takan sürücülere fidan verdi.

Kayseri'de trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takan sürücülere fidan verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı uygulamayla sürücülere trafik güvenliği ve emniyet kemerinin önemini anlattı.

Ekipler, bu kapsamda durdurdukları araç sürücülerinin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.

Kemeri takılı olan sürücülere, "1 Kemer Takana 1 Fidan" projesi kapsamında karaçam fidanı verildi.

Ekipler emniyet kemeri takılı olmayan sürücülere de uyarıda bulunup, broşür verdi. Sürücülere ayrıca similasyon aracına bindirilerek, 30 kilometre hızda oluşabilecek kaza anında yaşananlar anlatıldı.

Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi
Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi
Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi
Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi - Son Dakika
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