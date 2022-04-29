Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi - Son Dakika

Kayseri'de trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takan sürücülere fidan verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı uygulamayla sürücülere trafik güvenliği ve emniyet kemerinin önemini anlattı.

Ekipler, bu kapsamda durdurdukları araç sürücülerinin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.

Kemeri takılı olan sürücülere, "1 Kemer Takana 1 Fidan" projesi kapsamında karaçam fidanı verildi.

Ekipler emniyet kemeri takılı olmayan sürücülere de uyarıda bulunup, broşür verdi. Sürücülere ayrıca similasyon aracına bindirilerek, 30 kilometre hızda oluşabilecek kaza anında yaşananlar anlatıldı.