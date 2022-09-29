Kayseri'de emniyetten FETÖ'cülerin hücre evine baskın! Evi kameralarla donatan şüpheliler, saklanmak için gizli bölme de yapmış - Son Dakika
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Kayseri'de emniyetten FETÖ'cülerin hücre evine baskın! Evi kameralarla donatan şüpheliler, saklanmak için gizli bölme de yapmış

29.09.2022 15:40

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'cülerin hücre evine operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların yakalanmamak için eve kamera sistemi kurduğu ve gizli bölmeler yaptığı da ortaya çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye karşı çalışma başlattı. Farklı illerde aranan 8 örgüt mensubunun Kayseri'de hücre evlerinde kaldığını tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi.

EVİN HER YERİNİ KAMERAYLA DONATMIŞLAR

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan inceleme de evin birinin kamera sistemiyle donatıldığı, şahısların yakalanmamak için ev içine gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi.

"SİGNAL" UYGULAMASINI KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, operasyon esnasında şahıslardan birinin örgütün iletişim aracı olan "signal" uygulamasını kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de emniyetten FETÖ'cülerin hücre evine baskın! Evi kameralarla donatan şüpheliler, saklanmak için gizli bölme de yapmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de emniyetten FETÖ'cülerin hücre evine baskın! Evi kameralarla donatan şüpheliler, saklanmak için gizli bölme de yapmış - Son Dakika
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