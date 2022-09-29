Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan inceleme de evin birinin kamera sistemiyle donatıldığı, şahısların yakalanmamak için ev içine gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de emniyetten FETÖ'cülerin hücre evine baskın! Evi kameralarla donatan şüpheliler, saklanmak için gizli bölme de yapmış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.