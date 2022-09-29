Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye karşı çalışma başlattı. Farklı illerde aranan 8 örgüt mensubunun Kayseri'de hücre evlerinde kaldığını tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan inceleme de evin birinin kamera sistemiyle donatıldığı, şahısların yakalanmamak için ev içine gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi.
Ayrıca, operasyon esnasında şahıslardan birinin örgütün iletişim aracı olan "signal" uygulamasını kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de emniyetten FETÖ'cülerin hücre evine baskın! Evi kameralarla donatan şüpheliler, saklanmak için gizli bölme de yapmış - Son Dakika