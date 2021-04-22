Kayseri'de endemik "kır navruzu"nun tohumları kayıt altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de yayılış gösteren endemik kır navruzunun (Iris farashae) tohumlarının, türünün devamlılığının sağlanması için kayıt altına alındığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, literatür araştırmaları ve arazi çalışmaları sonucu dünya üzerinde sadece Yahyalı ilçesinde yayılış gösterdiği belirlenen kır navruzu, türün devamlılığının sağlanması için mart ve nisan aylarında düzenli olarak takip ediliyor.

Bitkinin doğal yayılış alanlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği Tür Eylem Planı kapsamında tohum örnekleri, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü Tohum Gen Bankasında muhafaza edilmek üzere kayıt altına alındı.

Kır navruzu türünün yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğinin arttırılması için hazırlanan bilgilendirme broşürü ve posterler, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Kentteki okullarda verilen doğa ve biyoçeşitlilik eğitimlerinde, "Kayseri'nin endemikleri" başlıklı bölümde kır navruzu türüne de yer verilerek, tür hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Türün yaşam alanında hayvan otlatılmaması ve sahada bulunan maden ocaklarının hafriyatlarının alandan uzak tutulması gerektiği de ilgili kurumlara iletildi.