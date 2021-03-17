Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı
17.03.2021 19:10
KAYSERİ'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden aldığı Endonezyalı turistleri Nevşehir'e götürmek üzere yola çıkan midibüsün, kaygan zemin nedeniyle devrilmesi sonucu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden aldığı Endonezyalı turistleri Nevşehir'e götürmek üzere yola çıkan midibüsün, kaygan zemin nedeniyle devrilmesi sonucu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.
Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönmek üzere, Endonezyalı turist kafilesini taşıyan H.Ö. yönetimindeki 50 ABD 101 plakalı midibüs, Melikgazi ilçesi Erciyes Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile 24 Endonezyalı turist yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika "Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı