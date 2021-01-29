Kayseri'de enerjide yılda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlayacak proje imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında, yıllık 1,5 milyon liralık enerji tasarrufu sağlayacak proje için iş birliği protokolüne imza atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Dalgıç Pompa Gruplarının Yapay Zeka Teknikleri ile Enerji Verimliliği Optimizasyonu Projesi" protokolüyle enerji tasarrufu konusunda proje ve saha çalışmaları, Ar-Ge ve akademik araştırmaların yanı sıra her türlü faydalı model ve patent girişiminin birlikte yürütülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, ERÜ ile yapılan projelerin meyvesini vermeye başladığını belirtti.

Projeyle önemli bir enerji tasarrufu sağlanacağını bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Proje için patent başvurusunda bulunduk. Bu kapsamda yıllık 1,5 milyon lira enerji tasarrufu sağlayacağız. Bu tür projelerle kurumumuzda ve ülkemizde üniversiteyle iş birliğini güçlendirerek akademik bilgi birikimi ile teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılmasını arzuluyoruz. Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilime, ülkemize ve şehrimize sağladığı katkıları nedeniyle hocam Prof. Dr. Derviş Karaboğa başta olmak üzere emeği geçen akademisyenlerimize, Erciyes Üniversitesine ve personelimize teşekkür ediyorum."

Proje koordinasyonunu sağlayan Prof. Dr. Derviş Karaboğa da bilimsel çalışma alanları olan yapay zeka, optimizasyon ve uygulamalarının, kamu kurumlarında da ne kadar etkili olduğunun bir örneğini daha gördüklerini anlattı.

Bu çalışmanın örnek teşkil etmesini ve yeni ortak çalışmalara vesile olmasını temenni eden Karaboğa, "Amacımız ülkemiz için katma değer üreten kurumlarla iş birliği yapmak. Kamu kurumları dahil her alanda bilime dayalı üretim, ne yapacaksak bilime dayalı yapmak durumundayız. İş birliği ve bilime önem vermeleri hasebiyle akademisyen kimliğiyle de ön plana çıkan KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özdemir ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.