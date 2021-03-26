Kayseri'de engelli öğrenciler "Özel Eller Yöresel Lezzetler" projesi kapsamında mantı ve yağlama yaptı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir okulda zihinsel engelli öğrenciler, Özel Eller Yöresel Lezzetler E-twinning Projesi kapsamında mantı ve yağlama hazırladı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle farklı illerde yiyecek içecek hizmeti alanında eğitim alan özel eğitimli öğrenciler ve öğretmenler, sanal ortamda bir araya geldi.

Öğretmenlerin ortak hazırladığı projeyle, her ilin yöresine ait yemekler, özel öğrenciler tarafından hazırlanacak.

Kayseri'de başlayan proje kapsamında, öğrenciler tarafından yağlama ve mantı yapıldı.

Etkinliğe, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, İstiklal Özel ve Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek okullarının yanı sıra Bursa, Kütahya, Isparta, Erzurum, Muğla ve İstanbul gibi illerden öğrenciler çevrim içi katıldı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Osman Morsünbül, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, katılım sağlayanlara kitap hediye etti.

Projeyle, öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, akranların sanal ortamda bir araya getirilmesi, öğretmenlerin farklı fikir ve uygulamaları paylaşabilmesi, yöresel lezzetlerin tanıtılması ve uygulamalarla öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.