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Kayseri'de engelliler yararına konser

6 saat önce

KAYSERİ'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına konser düzenlendi.

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KAYSERİ'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına konser düzenlendi.

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına, 'Tut elimi bir geleceğim olsun' sloganıyla Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve davetliler katıldı. Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği korosu, down sendromlu, otistik ve zihinsel engelli çocuklardan oluşan 55 kişilik koroda türküler ve şiirler seslendirilirken, davetliler de alkışlarla şarkılara eşlik etti. Konserin gelirleri ise Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı'na bağışlandı. Düzenlenen konser hakkında bilgi veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, konserin engelli çocuklar yararına düzenlendiğini vurguladı. Biletlerin tükendiğini belirten Karaoğlu şöyle konuştu: "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günüdür. Geçen yıl Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV) sizin için bir konser düzenleyeceğimiz sözünü verdik. Biz Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİÇEV) olarak aslında misyonumuz kadınları güçlendirmektir. Misyonumuz kadınları güçlendirmektir. Buradaki amacımızda odur. Çünkü kadınların önündeki en büyük engel ebeveynlerine ve çocuklarına bakmak ile ilgili sıkıntılarıdır. Biz bugün bu farkındalığı arttırırsak ZİÇEV gibi okulları güçlendirirsek, çocuklarımız o okullardan daha fazla yararlanır. Annelerde kendilerine bir miktar zaman ayıracaklar hem de çocukları eğitildiği için onların hayatını kolaylaştırmış olacaktır. Bu çocukların kaynaşması çok önemli. Biz bu konuyu dernek olarak çok önemsiyoruz."


Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
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