Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Engellilere Özel Merkez Kuruluyor

Kayseri'de Engellilere Özel Merkez Kuruluyor

23 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özderici Vakfı iş birliğiyle engelli çocuklar için kurulacak "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

Kayseri'de Engellilere Özel Merkez Kuruluyor, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özderici Vakfı iş birliğiyle engelli çocuklar için kurulacak "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Talas Bulvarı'ndaki temel atma töreninde, merkezin, engellilerin hayatını kolaylaştıracağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de projeyle hayırlı bir işe imza atacaklarını söyledi.

Burasının, Türkiye'deki en büyük engelsiz yaşam merkezi olacağını belirten Çelik, "Hedefimiz, engelli kardeşlerimiz için en mükemmel yaşam merkezini kurmak. Bu merkez toplumsal anlamda, engelli kardeşlerimizi hayata hazırlayacak." dedi.

Merkez için ayrılan arsanın 20 dönüm olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Değeri yaklaşık 40 milyon lira. Ulaşım imkanı kolay olduğundan bu yeri tercih ettik. 10 bin 500 metrekare kapalı alanda inşaatı yapacağız. 9 bloktan oluşan merkezde 670 metrekarelik spor sahası, 315 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, hidroterapi havuzu, mini spor sahaları, tedavi görecek çocuklar için bahçede mini seralar, oyun alanları, kütüphane, il dışından gelecek aileler için misafirhaneler yapılacak."

Çelik, merkezde her yaş grubu için 4 ayrı eğitim bloku yapılacağını, çocuklar için her şeyi düşündüklerini belirtti.

Hayırsever Besime Özderici'nin oğlu Ahmet Özderici'nin de hazır bulunduğu törende, dua edilerek merkezin temeli atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Merkez, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:03:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Engellilere Özel Merkez Kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]