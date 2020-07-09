Kayseri'de engellilerin araçları ücretsiz onarılıyor - Son Dakika

Kayseri'de engellilerin araçları ücretsiz onarılıyor

Kayseri'de engellilerin araçları ücretsiz onarılıyorKAYSERİ'de Talas Belediyesi, engelli araçlarının bakım ve onarımı için atölye kurdu.

Kayseri'de engellilerin araçları ücretsiz onarılıyor

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KAYSERİ'de Talas Belediyesi, engelli araçlarının bakım ve onarımı için atölye kurdu. Şubat ayında açılan atölyede 140'ın üzerinde engelli aracı ücretsiz tamir edildi.

Talas Belediyesi'nin Şubat ayında kurduğu Engelli Araçları Bakım ve Onarım Atölyesi'nde engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye, akülü araç, koltuk değneği, yürüteç gibi araç ve gereçler ücretsiz tamir ediliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Talas Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Atilla Şahinkaya, birimin açıldığı 4 aydan bu yana 140'ın üzerinde engelli aracını tamir ettiklerini söyledi.

Engellilere, belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularla ulaştıklarını belirten Şahinkaya, Duyuruları gören vatandaşlarımız daha sonra bizleri arıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden bizlere yönlendirilen vatandaşlarımızın engelli araçlarını evlerinden ya da belirledikleri adresten alıyoruz. Atölyemizde tamir, tadilat, onarım ve bakım işleri yapıldıktan sonra tekrar adreslerine teslim ediyoruz. Araçları teslim ederken yaşadığımız manzaralardan ve engellilerin bize olan yaklaşımlarından, yaptığımız işin bir ihtiyaca karşılık verdiğini anlamış olduk dedi.

Talas Belediyesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de engellilerin araçları ücretsiz onarılıyor - Son Dakika
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