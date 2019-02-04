Kayseri'de Engelsiz Çocuk Evi Yapımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi yapılması için ihale gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi yapılması için ihale gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından Mimarsinan Parkı içerisine Engelsiz Çocuk Evi yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 692 bin lira olan ihaleye 12 firma katılarak teklif verdi.



İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



"Hakan Karaköse 504 bin lira, Oran İnşaat 577 bin lira,

Fakıoğlu Yapı 578 bin lira,

Enlem Yapı 599 bin lira,

BKS Yapı 614 bin lira,

Naciye Sağlam 625 bin lira,

Serdar Karaman 648 bin lira, Mustafa Özsobacı 666 bin lira, Gravis Yapı 715 bin lira, Alper Demicioğlu 777 bin lira, Tarık Önder 848 bin lira ve Aydın İnşaat 989 bin lira teklif verdi."



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

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