Kayseri'de engelsiz yaşam merkezine spor salonu inşa edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de engelsiz yaşam merkezine spor salonu inşa edilecek - Son Dakika

Kayseri'de engelsiz yaşam merkezine spor salonu inşa edilecek

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından kente kazandırılacak Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde spor salonu inşa edilecek.

Kayseri'de engelsiz yaşam merkezine spor salonu inşa edilecek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından kente kazandırılacak Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde spor salonu inşa edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı devam eden Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içerisine modern spor salonu da inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, spor salonunun projesinin hazırlandığını belirtti.

Spor salonunun tüm birimleriyle engelli vatandaşların kullanımına uygun tasarlandığını anlatan Büyükkılıç, "Yaklaşık bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak engelsiz spor salonunda kapalı basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sahası, tribün, antrenman salonu, soyunma odaları gibi birimler yer alacak. Kısa süre içinde ihaleye çıkılacak ve yapımına hızla başlanacak." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de engelsiz yaşam merkezine spor salonu inşa edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]