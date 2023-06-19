Kayseri'de eniştesiyle kavga eden genç kız komşularını bıçakladı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de eniştesiyle kavga eden genç kız komşularını bıçakladı: 3 yaralı

19.06.2023 10:59

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ablasının eşi ile kavga eden genç kız kendilerini ayırmaya gelen anne, baba ve çocuğunu bıçakladı. Olayda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Eğerci Sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda; R.H ile eniştesi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. R.H. sesleri duyarak, kavgayı ayırmaya gelen komşuları baba E.Ö., anne A.Ö. ve çocukları H.Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Aileyi bıçakla yaralayan R.H. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eniştesiyle kavga eden genç kız komşularını bıçakladı: 3 yaralı
Eniştesiyle kavga eden genç kız komşularını bıçakladı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
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Kayseri, Eğerci, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de eniştesiyle kavga eden genç kız komşularını bıçakladı: 3 yaralı - Son Dakika
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