 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başrolde Türk komandoları var! Dosta güven düşmana korku salan görüntü - Son Dakika

Başrolde Türk komandoları var! Dosta güven düşmana korku salan görüntü

Son Güncelleme: 19.10.2023 15:57

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2023 Tatbikatı nefes kesti. Nakliye uçaklarıyla bölgeye imiş yapan paraşütçü komandolar, temsili düşman hedefine operasyon düzenledi. 7 ülkenin katılım sağladığı tatbikat, her aşamasıyla kameralara yansıdı.

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından 7 ülkenin katılımı ile düzenlenen, 652 personel ile 67 aracın katılımı ile sona erdi. Tatbikatta paraşütle atlayan komandolar nefes keserken, 10 ülkenin bayrağıyla saygı atlayışı yapıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan, terörle mücadele operasyonlarında da görev alan ve komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2023 Tatbikatı hava indirme operasyonuyla sona erdi.

PARAŞÜTÇÜ KOMANDOLAR BÖLGEYE İNDİ

İncesu ilçesi sınırlarında bulunan Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda icra edilen tatbikatta 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki atlayan paraşütçü komandolar, bölgeye inerek temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Tatbikatta komandolar tarafından teröristlerden arındırılan bölge Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulurken, helikopterle düşman bölgesine indirilen toplarla da tepelerdeki hedefler imha edildi.

7 ÜLKE KATILIM SAĞLADI

Bölgeyi komandoların kontrol altına almasına ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, yardım için helikopterle alana getirildi. Gürcistan, İspanya, Azerbeycan, Pakistan, İtalya, Libya ve Özbekistan'ın katılım sağladığı tatbikatta, Bahreyn ve Birleşik Krallık'ta gözlemci bulundurdu. Göz dolduran tatbikat tatbikata katılan 10 ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışı ile sona erdi. Chinook tipi iki helikopterin de kullanıldığı tatbikata, 652 personel, 67 araç, 354 değişik çapta silah, 5 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri ve 17 hava aracı katıldı.

KOMUTANLAR PÜR DİKKAT TAKİP ETTİ

Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri yetkililer de takip etti.

İşte tatbikattan kareler;

Kaynak: AA

Komando, Erciyes, Kayseri, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başrolde Türk komandoları var! Dosta güven düşmana korku salan görüntü - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Rishi Sunak ile basın toplantısı düzenleyen Netanyahu'dan Türkiye çıkışı: Normalleşme adımları atmıştık
15:37 Filistin'e destek veren Benzema, Fransa'da vatandaşlıktan çıkarılmak isteniyor
15:27 ''İsrail'in yanındayım'' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy kendisini savundu, takipçileri inanmadı
15:15 Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için talepte bulundu
14:54 Kilosu 250 bin liraya satılan safran, çiçek açmaya başladı
14:49 Ronaldo'nun geçmişiyle ilgili acı dolu gerçeği çocukluk arkadaşı anlattı
14:49 Merkez Bankası rezervleri 1,6 milyar dolar arttı
14:39 İran "Zaman doldu" paylaşımı yaptı, İsrail tarafı resti çekti: Gel gel
14:38 İsrail, hastane yakınındaki sivillere saldırdı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
14:36 Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti! Hemen sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 16:07:37. #1.12#
SON DAKİKA: Başrolde Türk komandoları var! Dosta güven düşmana korku salan görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement