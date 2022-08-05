Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, A.E.B,.dağın Şeytan Vadisi bölgesinde tırmanış yaptığı sırada düşerek sağ dizinden hafif yaralandı.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı - Son Dakika

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