Kayseri'de "Erciyes Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de "Erciyes Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

13.05.2022 23:59
Kayseri'de "Erciyes Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

Kayseri'de polis ekipleri "Erciyes Huzur Uygulaması" kapsamında hırsızlık vakalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kayseri'de polis ekipleri "Erciyes Huzur Uygulaması" kapsamında hırsızlık vakalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, şüphelilerin yakalanabilmesi ile suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik kent genelinde uygulama yaptı.

Metruk binalar, şüpheli şahıslar, çalıntı oto ile çalıntı eşyaları taşıyabileceği değerlendirilen taşıtlar üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Uygulamada 5 bin 385 şahıs ve 1845 araç sorgulanırken 23 araması bulunan şüpheli yakalandı.

Trafik denetiminde toplam 42 bin 172 lira ceza uygulandı.

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Erciyes, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Erciyes Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika


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