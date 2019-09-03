Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı
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Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı

3 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası, 17 Eylül Salı günü başlayacak.

Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası, 17 Eylül Salı günü başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 17-19 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda Kadınlar Süper Ligi'nden 4 takım katılacak.

Turnuvada, Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basketbol takımları mücadele edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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